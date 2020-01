Sudan, precipita aereo. Almeno 18 i morti, tra cui quattro bambini (Di venerdì 3 gennaio 2020) A bordo anche un membro dell’Onu. L’aereo aveva appena scaricato farmaci ed attrezzature mediche: è caduto cinque minuti dopo essere decollato. Ancora ignote le cause della tragedia. Sono Almeno diciotto i morti di un grave incidente aereo avvenuto nei pressi di El Geneina, nel Darfur occidentale, in Sudan. Il velivolo, un Antonov 12 militare, era … L'articolo Sudan, precipita aereo. Almeno 18 i morti, tra cui quattro bambini proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

