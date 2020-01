La supergigante rossa Betelgeuse si sta comportando in maniera strana, astronomi in fermento: sta per esplodere in una supernova? (Di venerdì 3 gennaio 2020) La costellazione di Orione è una delle caratteristiche più riconoscibili del cielo notturno, ma di recente qualcosa sembra essere cambiato: la stella Betelgeuse, supergigante rossa che segna la spalla destra del cacciatore, è più tenue di quanto sia stata in quasi un secolo. Normalmente, Betelgeuse è tra le 10 stelle più luminose del cielo. Tuttavia, ha iniziato ad attenuarsi nel mese di ottobre ed entro la metà di dicembre, si è affievolita al punto di non essere neanche tra le prime 20 stelle più luminose, secondo Edward Guinan (Villanova University). “Ora il profilo di Orione è notevolmente differente con Betelgeuse così debole”, spiega l’esperto. Credit: NASA / ESA In realtà, non è l’attenuazione in sé ad essere strana per una stella come Betelgeuse. Si tratta di una stella variabile e i suoi cambiamenti di luminosità sono studiati da decenni. Ciò che è insolito per uno dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

