Il mocio per lavare il pavimento si fa smart: arriva LG CordZero ThinQ (Di venerdì 3 gennaio 2020) LG presenta un nuovo robot Mop per lavare il pavimento. Si chiama LG CordZero ThinQ ed è una specie di mocio capace di comunicare con l'aspirapolvere robot di LG. Ecco come funziona, le specifiche, e le informazioni sulla disponibilità. L'articolo Il mocio per lavare il pavimento si fa smart: arriva LG CordZero ThinQ proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

remo_checola : @sapetetuttovoi @Sabry09439578 Stamattina per almeno un'ora. C'erano tutte le briciole per terra per la festa di ie… - la_skinnyy : Ora rubo il mocio e faccio una passata al pavimento per rinfrescare l'aria al profumo di fiori misti. - irene_rnd : L'anno si sta concludendo con me che per tirare l'acqua del cesso devo usare il secchio del mocio e passo le giorna… -