Esordio patch gennaio 2020 sui Samsung Galaxy S10 e Note 10: i dettagli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non potevamo iniziare meglio il 2020 per i Samsung Galaxy S10 e Note 10, relativamente a tutti i modelli disponibili in commercio. I top di gamma della serie S esordiscono con la patch di gennaio attraverso la serie firmware G97F*XXS3BSL4, al momento in rilascio in Svizzera (come riportato da SamMobile). Nel giro di pochi giorni il pacchetto dovrebbe poter essere scaricato anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. Lo stesso percorso è stato seguito dai Samsung Galaxy Note 10 attraverso la build N97F*XXS1BSLD, per il momento ristretto al mercato tedesco. Anche in questo caso il pacchetto non sembra aver aggiunto altro di significativo oltre alla patch di sicurezza del mese corrente, la prima di questo nuovo anno (nonché l'ultima ad essere stata messa a disposizione da Google). Il colosso di Seul si è superato questa volta, essendo stata rilasciata la patch di sicurezza di gennaio 2020 ... Leggi la notizia su optimaitalia

