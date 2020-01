Incidente per Uccio De Santis: “Ringrazio Dio se sono vivo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Brutto Incidente per il comico pugliese Uccio De Santis. La vicenda è successa durante la serata di martedì 31 Dicembre 2019, mentre viaggiava sulla provinciale che collega Bari e Bitritto, nei pressi dello stadio San Nicola. De Santis era diretto a Vasto per la festa di piazza. Al termine, avrebbe fatto tappa a Trani, per il Capodanno in piazza Teatro. In base ad una prima ricostruzione, l’auto dell’attore si sarebbe ribaltata. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine, le quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire le esatte cause dell’Incidente. Trasportato al Policlinico del capoluogo pugliese le sue condizioni non sarebbero gravi: i medici hanno detto che De Santis “Ha una spalla fratturata”. Incidente per Uccio De Santis Dal Comune avevano fatto subito sapere che l’esibizione del comico era ... Leggi la notizia su notizie

