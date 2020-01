WhatsApp non funziona su alcuni telefoni/ Da Telegram a Signal, ecco le alternative (Di mercoledì 1 gennaio 2020) WhatsApp fuori uso su alcuni telefoni dal 1° gennaio 2020. Sorte analoga, a febbraio, per i sistemi iOS 8 e Android 2.3.7. ecco le principali alternative Leggi la notizia su ilsussidiario

fanpage : #WhatsApp, da oggi non potrai più usarlo se hai uno di questi telefoni - frafacchinetti : Cosa mi sono messo in testa? - NO LOZIONI MAGICHE ?? - NO POLVERI STRANE ?? - NO AUTOTRAPIANTO ?? - NO PARRUCCHINI… - manuserrano09 : RT @Pamelaariete: E poi un ragazzo mi scrive su whatsapp 'beato chi ti si prende' ed io 'ma io non mi prendo nessuno... Sto bene sola... Gr… -