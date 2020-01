Elogio del pisolino, ecco perché fa bene (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Più memoriaMeriti una pausaPiù creativaPrevieni le malattiePiù serenaConcentrati sul respiroPiù magraProteggi il sistema nervosoDa sette a nove ore per notte. Questo il consiglio, ovviamente a seconda dell’età e delle attività che si svolgono, per riposare bene. Almeno, per provarci sotto il profilo quantitativo, visto che la qualità apre un altro fronte. Tuttavia, quando non ci si riesce (perché ci si corica tardi, per una sveglia più severa del solito, perché, appunto, la qualità del riposo non è eccezionale) un pisolino può dare una mano. Ma in fondo non sarebbe male neanche quando si riposa a sufficienza. Insomma, di scuse per non concedersi una breve siesta non ce ne sono poi molte. Parecchie di più sono al contrario le ragioni per cui sarebbe salutare fermarsi per una trentina di minuti (come raccomandano gli esperti, il riposino dev’essere tale, non trasformarsi in un sonno ... Leggi la notizia su vanityfair

