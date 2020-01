Calciomercato, Cagliari: la situazione in entrata e uscita in vista di gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Calciomercato, Cagliari: la situazione in entrata e uscita in vista di gennaio Il Cagliari è l’autentica rivelazione di questa stagione: partita, come ogni stagione per salvarsi in tranquillità, la squadra sarda si è ritrovata a lottare per un posto in Europa, collezionando addirittura più di 10 risultati utili consecutivamente. Probabilmente nessuno, prima dell’inizio del campionato, avrebbe puntato forte su una squadra sì attrezzata, ma che si vedeva ancora lontana dai posti che contano. Uno stop al giro di boa che non inficia la bontà di una stagione fin qui straordinaria Nelle ultime due giornate c’è stato un piccolo rallentamento: le sconfitte contro Lazio e Udinese non hanno però di certo rovinato quanto di buono fatto da Maran e dai suoi giocatori fino a questo momento, protagonisti di un rendimento ben al di sopra delle aspettative più rosee. Il ... Leggi la notizia su termometropolitico

