Botti di Capodanno, un morto a Ascoli Piceno, 48 feriti nel Napoletano (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ad Ascoli Piceno un 26enne è morto per aver tentato di spegnere un principio di incendio innescato da alcuni fuochi d’artificio a Colle San Marco. Secondo una prima ricostruzione, allo scoccare della mezzanotte, il giovane sarebbe caduto per evitare il propagarsi delle fiamme precipitando per almeno una cinquantina di metri. Immediato l’allarme delle persone che erano con lui. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che ne hanno però dichiarato il decesso intorno all’1.50. Il bilancio dei feriti nel Napoletano Sono 48 i feriti della 'guerra' dei Botti nel Napoletano, 22 in città e 26 in provincia. Un 65enne ha subito una lieve lacerazione alla mano sinistra nella propria abitazione di Giugliano; un 67enne ha avuto una escoriazione al viso in casa di Bacoli; 7 giorni di prognosi anche per un giovane di 24 anni per una escoriazione causata da un petardo esploso ... Leggi la notizia su tg24.sky

