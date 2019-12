Napoli, è una donna la prima ferita dei botti di Capodanno: colpita da un petardo in strada (Di martedì 31 dicembre 2019) Una 43enne di origine polacche è stata soccorsa dal 118 dopo essere stata colpita da un petardo. La donna stava camminando su corso Umberto, intorno alle 19.30, quando ha sentito... Leggi la notizia su ilmattino

claudioruss : #Luperto e #Mertens hanno svolto prima parte della seduta in gruppo e seconda seguendo una tabella di lavoro person… - reportrai3 : Nella #terradeifuochi una guerra che non trova mai fine e che si ripercuote sulla salute degli abitanti #Report da… - HuffPostItalia : Antonino Cannavacciuolo: 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando… -