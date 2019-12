Ciclismo, quali corse a tappe disputeranno i big nel 2020: i programmi di Nibali, Bernal, Froome, Roglic e tutti i grandi (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel 2020 gran parte dei grandi da corse a tappe punterà al Tour de France. Già ora la Grande Boucle è sulla bocca di tutti per quello che si prospetta un duello epico tra la Ineos di Egan Bernal, Chris Froome e Geraint Thomas e la Jumbo-Visma di Primoz Roglic, Tom Dumoulin e Steven Kruijswijk. In Francia sarà presente anche l’astro nascente della UAE Tadej Pogacar, scortato dall’azzurro Fabio Aru, così come il capitano della FDJ Thibaut Pinot, che ha un conto in sospeso con il grande giro di casa, il nuovo leader dell’Arkea-Samsic Nairo Quintana, il suo ex compagno di squadra Alejandro Valverde, e Miguel Angel Lopez, all’esordio nella più antica delle corse a tappe di tre settimane. Sarà, invece, al Giro d’Italia Vincenzo Nibali, fresco di passaggio al team Trek-Segafredo. Alla Corsa Rosa, inoltre, si rinnoverà la sfida con Richard Carapaz, dato che ... Leggi la notizia su oasport

CNiccolai : RT @Eurosport_IT: Classe 2000, 19 anni: @EvenepoelRemco , reduce da un grande 2019, ha già ben chiare quali sono le sue priorità ?????? #Eu… - filippo898 : RT @Eurosport_IT: Classe 2000, 19 anni: @EvenepoelRemco , reduce da un grande 2019, ha già ben chiare quali sono le sue priorità ?????? #Eu… - Eurosport_IT : Classe 2000, 19 anni: @EvenepoelRemco , reduce da un grande 2019, ha già ben chiare quali sono le sue priorità ?????… -