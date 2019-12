Roma | obiettivo blindare i big | in tre possono partire a gennaio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) C’è aria di cambiamento in casa. Dal passaggio della società da Pallotta a Friedkin a quello che sarà il mercato di. Ci sono partenze ma anche certezze: in uscita dovrebbero esserci Kalinic, Cetin e Juan Jesus accostati a Cagliari e Fiorentina. Per quanto riguarda chi rimane invece l’è quello di preservare i migliori e quindi diZaniolo, Pellegrini, Kolarov e Cristante. Leggi su Calcionews24.com

siamo_la_Roma : ??? L'obiettivo della nuova proprietà è blindare i gioielli ?? Rinnovo per #Pellegrini, #Zaniolo sarà tolto dal merca… - RLambertini75 : @CScrotone @sbonaccini Non mi urta, mi chiedevo quali fossero le nuove politiche della lega per ER e ammetto che la… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: La Roma riflette: se parte Under, il primo obiettivo di Fonseca è Politano ?? -