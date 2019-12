Conte detta l’agenda per i prossimi tre anni “Abbiamo davanti a noi una maratona

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il premier Giuseppeha tenuto, questa mattina, la consueta conferenza stampa di fine dedicata, in questa occasione, al piano per il rilancio dell’azione del governo per itre. “Finora abbiamo corso i 100 metri e sono orgoglioso dei risultati, ma ci aspetta unadi 3a partire da gennaio” ha detto il presidente del Consiglio aggiungendo, tuttavia, che non ci sarà né unter né un partito di “contiani”. “Serve, invece, – ha sottolineato ancora– un’agenda fino al 2023, che però non vedrà all’ordine del giorno né la flat tax né la rimodulazione delle aliquote Iva. Piuttosto, nuove misure anti-evasione per “pagare tutti meno tasse”. Nel corso della conferenza stampaha poi annunciato che Lucia Azzolina (M5S) sarà la nuova ministra della Scuola, dopo le dimissioni di ...

AnnalisaChirico : A detta di Zingaretti, Conte, il premier per ogni stagione, che ha dato ok a decreti sicurezza e difeso Salvini in… - FMorriMorri : @raffaelecaru @realwarriale2 Credo che Arturo si riferisca alla frase detta anni fa, ai tempi della Juve, con cui C… - fiordisale : RT @massimosolani: Una cosa di #Conte va detta: la classe e l'abilità con cui prende a ceffoni #Salvini ogni volta che entra in Parlamento… -