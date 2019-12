Si indebita con il pusher e minacciano di morte il figlio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Si tratta di un 33enne che aveva cumulato un debito di 750 euro per via delle diverse quantità di droga acquistate, non riuscendo più a pagare, ha ricevuto diverse minacce e si è rivolto ai carabinieri per aiuto Aveva acquistato diverse quantità di sostanza stupefacente cumulando un ingente debito con lo spacciatore poi, non riuscendo più a sdebitarsi, era caduto nel giro delle minacce deldivenuto anche suo estorsore. È questa la drammatica esperienza vissuta da un 33enne originario di Grammichele, in provincia di Catania, che ha chiesto aiuto ai carabinieri della locale stazione. L’assuntore, nel suo racconto ai carabinieri, ha spiegato di aver contratto un debito con il, un 19enne del luogo, per un valore di 750 euro a seguito dell’acquisto di marijuana e cocaina. Partendo dal debito di una somma irrisoria, nel giro di poco tempo il 33enne si è ...

