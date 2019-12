Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un uomo di 46 anni e suo figlio di 20, mentre viaggiavano in, sono rimasti coinvolti in unla sera di Natale in via di, la strada che congiunge il quartiere napoletano di Bagnoli col comune di; si sono scontrati con un’mobile. Illeso il ragazzo, mentre il padre è ricoverato in. Un uomo di 46 anni, e il figlio di 20 anni, sono rimasti coinvolti in unnella serata di Natale in via di, la strada che congiunge il quartiere di Bagnoli, nell’area est di Napoli, col limitrofo comune di; nello schianto l’uomo ha riportato diversi traumi che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale mentre il figlio è rimasto ferito solo in modo lieve. L’è avvenuto intorno alle 20 del 25 dicembre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunisticadella ...

mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. - LimeMagazineU : Incidente stradale in via di Pozzuoli, moto contro auto: 46enne in prognosi riservata - AssoCare : Tragedia a Foggia. Addio ad Ilaria, 34 anni, dipartita dopo uno spaventato incidente stradale. Finita contro un uli… -