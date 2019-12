Banche e risparmio | sei cose da fare quando si investono i propri soldi Occhio a rischi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Come avere un forte mal di pancia e, invece di rivolgersi al medico, andare in farmacia e farsi vendere qualche pillola. Che forse ci farà bene, ma potrebbe anche rivelarsi per nulla indicata e avere molti effetti indesiderati. Comprare un prodotto finanziario senza aver prima ottenuto una “diagnosi” e fatto gli accertamenti del caso è un po’ la stessa cosa. E le conseguenze per la salute del portafogli possono essere drammatiche, come dimostrano a intervalli regolari i casi ditradito e le storie degli investitori che vedono crollare il valore di azioni o bond acquistati senza consapevolezza dei. “Per questo chi vuole investire e non ha le competenze necessarie dovrebbero rivolgersi a un esperto indipendente. Il bancario allo sportello non lo è”, spiega Nicola Benini, numero uno di Ifa consulting, società di consulenza finanziaria ...

