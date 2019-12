Saldi invernali | sconti al via dal 4 gennaio | ecco il calendario completo per regione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Passato il Natale, inizia il conto alla rovescia per l’inizio deiche quest’anno incominceranno tra il 4 e il 5in quasi tutte le regioni d’Italia. Come sempre ci sono alcune variazioni da Nord a Sud: in cima e in fondo allo Stivale (Valle d’Aosta e Sicilia) ci saranno gli anticipi già dal giorno 2, così come in Basilicata. Glitermineranno poi tra fine febbraio e inizio marzo. Le date deiper: Abruzzo: 4– 4 marzo Basilicata: 5– 1 marzo Calabria: 4– 3 marzo Campania: 4– 3 marzo Emilia-Romagna: 5– 5 marzo Friuli Venezia Giulia: 4– 31 marzo Lazio: 4– 15 febbraio Liguria: 4– 17 febbraio Lombardia: 5– 5 marzo Marche: 4– 1 marzo Molise: 5– 5 marzo Piemonte: 4– 29 febbraio Puglia: 5– 28 ...

