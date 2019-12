Natale di sangue | violenze in coppia | tra parenti e sulle donne

Leggi la notizia su ladenuncia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Violenza, in famiglia e tra: nel periodo natalizio non si ferma la scia ditra le quattro mura ma anche tra congiunti e, in generale, di uomini su. Di seguito un esemplificativo report del Carabinieri di quanto avvenuto, solo in Napoli e provincia, dal 9 al 21 dicembre. 21 dicembre – A Napoli i Carabinieri del nucleo radiomobile insieme con quelli della stazione San Giuseppe hanno arrestato per lesioni personali un 37enne originario della Repubblica Dominicana. È accusato di aver aggredito per gelosia la 34enne con cui ha una relazione, ferendola con un coltello alle braccia e sfregiandole il volto. E’ accaduto la notte del 15 dicembre nella stanza di un B&B in cui soggiornavano. Lei è corsa in ospedale appena è riuscita a liberarsi. Arrivata lì ha riferito ai medici di essere stata aggredita dal compagno. I medici l’hanno subito soccorsa e ...

PaoloCaminiti1 : Porta la cena di Natale ai profughi, nigeriani lo rapinano e pestano a sangue - Pzzglc67d03 : RT @Blade96884469: Porta la cena di Natale ai profughi, nigeriani lo rapinano e pestano a sangue - PaoloCaminiti1 : RT @Filomen30847137: Porta la cena di Natale ai profughi, nigeriani lo rapinano e pestano a sangue -