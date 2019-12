Fallout 76 | Bethesda al lavoro per correggere l' exploit che consente agli hacker di

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, all'interno di76 c'è un vero e proprio problema che sta colpendo i giocatori sui server pubblici. Alcuniavrebbero trovato il modo per rubare tutti gli oggetti presenti nell'inventario dei giocatori, anche se questi si trovano a centinaia di metri di distanza.ha offerto un aggiornamento sulla situazione tramite il subreddit ufficiale del gioco, affermando che l'è solo per PC e "potrebbe aver portato alcuni giocatori a perdere oggetti che i loro personaggi avevano equipaggiato". Una correzione è attualmente in fase di elaborazione e dovrebbe essere presto disponibile. Lo sviluppatore ha notato che solo un "piccolo numero di personaggi" è stato influenzato negativamente, ma sta ancora facendo della questione la sua massima priorità."Vorremmo scusarci con quelli di voi che sono stati colpiti da questo. ...

