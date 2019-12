Albero pericolante e rischi in via Avellino | arriva la soluzione

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nella serata di ieri la presenza di un pinoin viaaveva costretto all’intervento sia gli agenti della polizia municipale che i vigili del fuoco, al lavoro nelle ultime ore per scongiurare problemi al traffico e ai passanti. Dopo aver contattato il proprietario dell’area in cui si trova l’arbusto, gli operatori avevano chiuso la strada in modo da abbattere il pino, ma ilo paventato fin dalle prime battute era quello di un rinvio al 27 dicembre, vista l’incombenza delle festività natalizie. Questa mattina quel pericolo è stato scongiurato, in quanto grazie alla mediazione tra il capitano dei vigili urbani, Francesco Casale, e il proprietario dello stabile, il pino sarà rimosso con immediatezza. La strada, attualmente chiusa al traffico, sarà riaperta già nella tarda ...

