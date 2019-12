Portici | agguato di camorra | uomo ucciso in una tabaccheria

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unè statonella mattinata di oggi, 23 dicembre, in unadi via Università a(Napoli). È stato ammazzato a colpi di pistola. L', Ciro D'Anna, 38 anni, sarebbe già noto alle forze dell'ordine. Indagini in corso della Polizia, tra le piste ritenute maggiormente verosimili quella dell'di

ciolonap : La camorra non si ferma nemmeno a Natale....questo succede a Portici - concentrazione : #camorra Omicidio alle porte di Napoli Est: Ciro D'Anna freddato in tabaccheria - InterNapoli : Agguato nel bar a #Portici, identificata la vittima dei killer: è Ciro D'Anna su -