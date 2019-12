Need For Speed | Heat | un’ottima sintesi dei capitoli più apprezzati dai fan della saga

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019)Forè l’ultimo capitolo di uno dei più longevi brand di racing game, brand che festeggia quest’anno il suo 25° anniversario, ed arriva sul mercato con l’arduo compito di riconquistare il cuore dei fan delusi dagli insoddisfacentipiù recenti. Per farlo il team di Ghost Games ha cercato ispirazione nel periodo d’oro, quello degli Underground, di Most Wanted, Carbon e ProStreet, creando un titolo che offre un’esperienza duale giorno/notte, alternando corse su strada legali ed illegali ed inseguimenti con la polizia. Il player suviene proiettato a Palm City e dintorni, una zona che richiama il sud-est statunitense con la città vagamente somigliante a Miami, sulle cui strade di giorno si corrono gli eventi delhunter Showdown, una serie che promuove gare su strada legali e che offre ai piloti la ...

