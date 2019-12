The Aeronauts | la recensione | quando non basta una mongolfiera per prendere il volo

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ladi The, film presentato alla Festa del Cinema di Roma diretto da Tom Harper, con Eddie Redmayne e Felicity Jones pronti ad innalzarsi verso il cielo. Un viaggio ai confini della Terra per ritrovare se stessi. Un'avventura dai risvolti tutti da scoprire per confutare le proprie teorie ed affermarsi nella propria professione. È così che apriamo questadi The, film di Tom Harper presentato durante la Festa del Cinema di Roma e disponibile su Amazon Prime Video dal 20 dicembre. Questo lungometraggio, che si basa su una storia vera, vuole gettare luce su quelle persone che, nell'ormai lontano diciannovesimo secolo, hanno dato la loro vita alla scoperta di nuove conoscenze, sottolineando che solo grazie ai sogni dell'uomo e alla sua forza combattiva è possibile ...

