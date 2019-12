Paola Caruso e Moreno Merlo | continua lo scontro tra i due

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In queste pagine lo abbiamo scritto spesso: «La tv non è la verità». Ergo, in genere, tutto quello che vediamo è pensato, studiato e messo su carta da dei bravi autori prima di essere messo in onda. E anche quando si raccontano casi familiari, con litigi inclusi, spesso tra lui e lei è pesato quello che bisogna dirsi o meno. Dovrebbe essere la stessa storia tra. Chi?, direbbero i meno legati al gossip televisivo. Urge spiegazione e, riassumendo molto, i due sono ex fidanzati vip conosciutisi in televisione e che, come accade in alcune storie d’amore, non hanno retto all’onda mediatica. Ma siccome riescono a essere avvincenti e fanno ascolti, la tv li accoglie volentieri. Forse perché in ogni coppia italiana c’è un po’ di loro che, non sveliamo nulla se lo anticipiamo, prima o poi torneranno insieme. Ma limitiamoci all’oggi e alla cosa più rilevante del ...

infoitcultura : Paola Caruso e Moreno Merlo, il fuorionda a Pomeriggio 5 e i commenti in studio: «Orribile» - Il… - Ileniasa25 : RT @LiveNoneladUrso: L’ascensore di Live #noneladurso si infuoca con Paola Caruso e Moreno Merlo. Dove sta la verità? - LeNewsCheVuoiTu : Pomeriggio 5, Paola Caruso e Moreno Merlo: il fuorionda in ascensore indigna tutti: 'Orribile'… -