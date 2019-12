Ferguson | “Ancelotti è un… top top Spero che mi usi”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In inglese di chiama “caretaker”, letteralmente uno che si prende cura della squadra in attesa che arrivi un altro al suo posto. Ma Duncanè di più: è l’uomo-Everton che accoglie Carlo Ancelotti a braccia aperte. E anche se ancora non può farne ufficialmente il nome già si candida per farne il secondo. “Non so chi sarà il nuovo allenatore, ma Ancelotti è incredibile, ha vinto tutto. E’ il calibro di manager che il club sta cercando. Sta arrivando un allenatore… top top”. Intanto sarà ancora lui a tenergli in caldo la panchina in attesa della sua probabile presentazione lunedì. Eva in autopromozione: “Nessuno conosce i giocatori meglio di me.che il nuovo allenatore che arriverà mi utilizzerà”. L'articolo: “Ancelotti è un… top top.che mi usi” ...

