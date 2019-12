Adara ha lasciato il compagno per Gianmarco Onestini, 6 mesi fa aveva avuto una figlia dall’ex (Di venerdì 20 dicembre 2019) Adara Molinero, vincitrice dell’ultima edizione spagnola de “Grande Fratello Vip”, ha deciso di lasciare il compagno Hugo Sierra, padre di sua figlia, per essere libera di vivere la sua storia d’amore con Gianmarco Onestini, conosciuto nella Casa. Ieri, in occasione della sua vittoria, Gianmarco ha potuto riabbracciarla. “Ti amo così tanto” le ha detto lui, che l’ha ritrovata dopo settimane di separazione forzata.

Leggi la notizia su gossip.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adara lasciato