Mosca | entra nel palazzo dei servizi segreti e spara con un kalashnikov | un agente

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gente barricata dietro vetrine e finestre di uffici, in cui si poteva vedere un uomo vestito di nero che imbracciava un. Poi grida e colpi di arma da fuoco. Moltissimi. È successo oggi a, dove in unatoria presso la sede deldeidi sicurezza russi Fsb, nella clissima area di Lubyanka, unè stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite. Due di loro, ha riferito il Ministero della Salute “sono molto gravi”. Ma col passare delle ore avanzano i timori di un insabbiamento da parte delle autorità, specialmente per quanto riguarda la dinamica dell’attacco, avvenuto a pochi minuti dalla fine della conferenza stampa di fine anno del presidente Vladimir Putin. Secondo una prima versione diffusa dall’intelligence, che si è successivamente smentita, erano tre gli uomini ad aver sferrato l’attacco alla sede dei...

infoitestero : Russia, uomo entra nella sede del Fsb di Mosca e spara con un fucile d’assalto: un agente dei Servizi… - Fredericknapoli : Russia, uomo entra nella sede del Fsb di Mosca e spara con un fucile d’assalto: un agente dei Servizi ucciso, due f… -