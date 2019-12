Ananke permette di completare le cose da fare in base al tempo a disposizione (Di giovedì 19 dicembre 2019) Ananke è un'applicazione che permette di creare delle attività da svolgere e completarle in base al tempo che si ha a disposizione in un determinato momento. Lo strumento ottimizza i vari ritagli di tempo suggerendo le piccole attività che possono essere completate in base a un tempo specificato dall'utente. L'articolo Ananke permette di completare le cose da fare in base al tempo a disposizione proviene da TuttoAndroid.

Leggi la notizia su tuttoandroid

