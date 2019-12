Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “In Vaticano manca la componente femminile: per me è aberrante ed è un limite. Le donne sono più intelligenti degli uomini. Le malefatte? Appartengono al genere umano, abbiamo natura duale: miserabile e individuo in odore di santità... Nelle figure della Chiesa che rivestono un ruolo morale molto forte, la contraddizione esplode”. A dirlo è, che il 10 gennaio arriverà su Sky Atlantic con The New Pope.La nuova serie racconterà le vicissitudini di papa Pio XIII (interpretato da Jude Law, ndr), che alla fine della prima stagione sembrava essere morto per lasciare il posto a GiovanniIII (John Malkovich, ndr). Alla vigilia di quest’appuntamento, il regista si confessa a Vanity Fair. “The New Pope è un racconto di uomini che sbagliano ... Alcuni scenari che ho raccontato si sono ...

HuffPostItalia : Paolo Sorrentino: 'Mi fa tenerezza l'aggressività inutile. Come quella di chi attacca la Ferragni gratuitamente' - lusurpateur_ : @Sparafucile2000 @corpocorrente Paolo Sorrentino - moviesinheaven : Youth (2015) Director: Paolo Sorrentino Cinematographer: Luca Bigazzi -