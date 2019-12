Sono tre sorelline le ultime vittime dell’interminabile guerra in Siria

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tasnim, Hanin e Ranim, tre piccole sorellenestate uccise a Bidama, città della provincia di Idlib. Nello stesso attacco è morta anche la madre e altre due donne della stessa famiglia. Nel nord-ovest dellaalmeno 12 i civili che hanno perso la vita in diversi attacchi. Secondo alcuni media, l’esercito di Bashar al Assad si appesta a lanciare l’offensiva finale per espugnare l’ultimo bastione in mano ai ribelli, tra cui i miliziani jihadisti filo al Qaeda.

