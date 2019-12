Cerveteri – Pascucci | con censimento arboreo in prima linea per l’ambiente

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il comune diè fra i pochi in Italia ad aver realizzato unonline del patrimoniopresente sul proprio territorio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessio, intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione del Catastopresso l’istituto superiore “Enrico Mattei” davanti a circa duecento studenti. “Ringrazio la Multiservizi Caerite e l’assessore all’Ambiente, Elena Gubetti, per aver completato un percorso iniziato qualche anno fa che ci ha portato a mettere un cartellino su ogni alberatura pubblica. Un risultato straordinario che ci consente oggi di conoscere con esattezza lo stato di salute dei nostri alberi, programmandone interventi di potatura e prevenzione”, osserva. “Mentre i grandi del Pianeta riuniti nella Cop25 non sono stati capaci di sottoscrivere un accordo per ...

