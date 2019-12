VIDEO Klaebo trionfa ancora nella sprint a Davos Pellegrino si ferma in semifinale

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Amara per Federicolain tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo andata in archivio a, in Svizzera: su nevi spesso amiche, l’azzurro esce in, classificandosi ottavo, mentre è 22° Davide Graz. Vittoria per il “solito” norvegese Johannesche domina la scena con classe e fa sua anche questa prova. Di seguito ilsiin giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

AaronHLandau : RT @Eurosport_IT: Klaebo non si batte! Chanavat ci prova, ma si arrende in volata: il norvegese vince ancora a Davos?????? #FisCrossCountry… - EstherLamarr : RT @Eurosport_IT: Klaebo non si batte! Chanavat ci prova, ma si arrende in volata: il norvegese vince ancora a Davos?????? #FisCrossCountry… - cd_00001 : RT @Eurosport_IT: Klaebo non si batte! Chanavat ci prova, ma si arrende in volata: il norvegese vince ancora a Davos?????? #FisCrossCountry… -