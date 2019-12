‘Ndrangheta in Valle d’Aosta | Antonio Fosson si è dimesso

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019), presidente dellad’Aosta, ha rassegnato le dimissioni a seguito dell’indagine che lo accusa di aver effettuato uno scambio elettorale con la ‘ndrangheta. AOSTA – Il terremoto politico che si è abbattuto sullad’Aosta ha portato alle dimissioni di. Pollon lascia la presidenza Il presidente della Regioned’Aosta ha infatti rassegnato le dimissioni durante una riunione straordinaria di maggioranza nel Palazzo regionale. Le motivazioni sono legate all’avviso di garanzia ricevuto dalla Dda per scambio elettorale politico-mafioso in merito ad un’inchiesta sul condizionamento delle elezioni del 2018 ind’Aosta da parte della ‘ndrangheta. A questo punto, si fa sempre più concreta la strada del ritorno alle urne. ...

