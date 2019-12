Maraio torna… a casa: “In Campania a testa alta con De Luca” (Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Le elezioni si avvicinano e i socialisti (quelli del Psi) scelgono, senza tentennamenti, la via… maestra Giovedì 19 dicembre, alle ore 17.30, presso l’Hotel Terminius in Piazza Garibaldi n.91 – Napoli per l’iniziativa del Psi Campania denominata “In Campania a testa alta”, la segreteria regionale chiama iscritti e simpatizzanti a raccolta. Interverranno il Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Maraio è stato per anni assessore di De Luca al Comune di Salerno. L'articolo Maraio torna… a casa: “In Campania a testa alta con De Luca” proviene da Anteprima24.it.

