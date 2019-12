L' Inps dà l' ok per l' intero congedo di maternità dopo il parto

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere ildi maternità obbligatorio di cinque mesi “esclusivamenteil” potranno fare domanda all’prima dei due mesi che precedono la data presunta del. Lo chiarisce l’in una circolare sulla norma della legge di Bilancio per il 2019 che prevede la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza e di astenersi dal lavoro nei cinque mesi successivi al. Ci deve essere un parere medico che certifichi che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.“E’ riconosciuta alle lavoratrici - si legge nella legge di Bilancio per il 2019 - la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamentel’evento delentro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico ...

