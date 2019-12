In Stranger Things “Hopper doveva morire” | l’analisi di David Harbour

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il finale di3 con il mistero sulla sorte di Jim Hopper ha aperto la strada ad una nuova stagione, attualmente in produzione, che potrà contare sull'attesa del pubblico per la scoperta della verità sul destino di uno dei personaggi cruciali della serie. Amato dal pubblico ma anche divisivo, il personaggio di Hopper, soprattutto nella terza stagione. Tanto da essere giudicato con riserva anche dal suo interprete, l'attore di Black Widow. Intervenendo al ComicCon tedesco di Dortmund durante lo scorso fine settimana,ha analizzato la parabola del suo personaggio, sceriffo di Hawkins che ha perso una figlia di sette anni, Sara (Elle Graham), per via di un cancro, e che per via di questo lutto mai superato ha comportamenti autodistruttivi. Ma Hopper è anche un uomo coraggioso che si riscatta cercando di salvare la vita di Will, dei suoi amici e ...

