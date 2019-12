ilsole24ore

(Di martedì 10 dicembre 2019) Oltre cento i tavoli aperti al Mise. Nell’ex Ilvadi 32 ore con pullman di lavoratori partiti da Taranto per...

Italia_Notizie : Dall’Ilva ad Alitalia a Whirlpool, a Roma sciopero in difesa dell’occupazione - fisco24_info : Dall’Ilva ad Alitalia a Whirlpool, a Roma sciopero in difesa dell’occupazione: Oltre cento i tavoli aperti al Mise.… - contu_f : @tota_mif @b090706 @bendellavedova L'annullamento della prescrizione non passa, Alitalia non viene nazionalizzata,… -