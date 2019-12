Cosi | sette e cubano | così i pusher spacciavano pure

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giorgio Vaiana Marijuana e cocaina venduta anche davanti alle scuole: i carabinieri di Patti, in provincia di Messina, hanno smantellato una rete diTraffico e detenzione di cocaina e marijuana e, per uno specifico episodio, anche estorsione in concorso. Vasta operazione dei carabinieri di Patti, all'alba di oggi, che ha interessato i comuni messinesi di Patti, Gioiosa Marea e Barcellona Pozzo di Gotto. Sono due le ordinanze di custodia cautelare emesse rispettivamente dal gip del tribunale di Patti Eugenio Aliquò e dal Ggip del tribunale per i minorenni di Messina Michele Saya, su richiesta delle Procure della Repubblica guidate da Angelo Cavallo e Andrea Pagano. In manette sono finiti Ignacio Francisco Gonzalez Perez 29enne, residente a Patti; Marco Pietro Calabrese 26 enne barcellonese; Alessandro D’Amico di 25 anni, Michale Morciano di 20 anni, Rosario Lo ...

AlessiaCon01 : RT @btsxaddicted: + e dormivano tutti e sette in una stanza,e dovevano procurarsi il cibo da soli così seokjin aveva una carta di credito s… - SharonPivetta : RT @btsxaddicted: + e dormivano tutti e sette in una stanza,e dovevano procurarsi il cibo da soli così seokjin aveva una carta di credito s… - FaKe_MinD_7 : RT @btsxaddicted: + e dormivano tutti e sette in una stanza,e dovevano procurarsi il cibo da soli così seokjin aveva una carta di credito s… -