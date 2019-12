Miss Universo 2019 è la sudafricana Zozibini Tunzi

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Emozione, lacrime, abbracci: tutto come da copione sul palco di. A trionfare, la, eletta ad Atlanta, Georgia, dove si è tenuta la finalissima del concorso giunto alla 69esima edizione. Modella e laurenda in pubbliche relazione all’Università di Cape Town, 26 anni,ha sbaragliato le altre 89 pretendenti al titolo, strappando fascia e corona aPorto Rico, Madison Anderson, arrivata seconda, eMessico Sofía Aragón, terza. A incoronarla, come da prassi, la vincitrice dell’anno passato, la filippina Catriona Gray. Seguita su Instagram da ...

