Sapevate che è disponibile un nuovo menu di scorciatoie rapide sul Google Pixel Launcher?

tuttoandroid

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ilvede l'arrivo di unrapido per ledelle applicazioni tramite una pressione prolungata L'articoloche èundisul? proviene da TuttoAndroid.

dileguossi : RT @schumyno: Non lo sapevate? esistono le infezioni generalizzate. La scienza, non sa dire di cosa si muore, ma la sciiienzah dice che i… - alessia13025413 : RT @Sciugaa: Ma voi lo sapevate che l’italiano è stato inventato da kim taehyung ?? - sergimagugliani : RT @schumyno: Non lo sapevate? esistono le infezioni generalizzate. La scienza, non sa dire di cosa si muore, ma la sciiienzah dice che i… -