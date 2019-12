Sanità | esulta la Cgil | “Uscita dal commissariamento iniezione di fiducia storica”

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“L’uscita dalindella regione Campania, decretata dal Governo, è una decisione importante e determinante per le dinamiche socio sanitarie del nostro territorio ed un’inezione diistituzionale storica“. Così il segretario generale dellaCampania Nicola Ricci, commenta la decisione adottata in Consiglio dei Ministri. “Ritornare ai poteri ordinari – sostiene Ricci – consentirà di continuare l’azione di risanamento e ponendosi nuovi obiettivi. Ci auguriamo che quanto prima il presidente De Luca convochiCisl Uil per confrontarsi al meglio sul vigente Piano Ospedaliero e su quello Territoriale in via di definizione“. La richiesta del segretario generaleCampania arriva a pochi giorni dalla prima delle tre mobilitazioni nazionali unitarie che si terrà ...

