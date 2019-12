anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAmbizioni importanti, risultati un pò meno. Ed allora ecco ildiche rilancia le ambizioni dell’: d’un sol colpo arrivano un portiere affidabile come Luciano Di Palma, un difensore giovane come Frimpong e l’esperto attaccante Emiliano Delle Donne. Questo il comunicato della societàna:💣 🇹🇫L’ #AScomunica di aver acquistato le prestazioni dei seguenti calciatori: ⚽️Delle Donne Emiliano, attaccante classe ’81, dalla Rinascita Alvignanese, per lui si tratta di un ritorno, dopo la stagione 2017/18 in Prima Categoria; ⚽️Frimpong Fredrick, difensore classe ’93, anche per lui un ritorno in quanto ha già vestito la maglia azzurra nei due anni di Prima. 🧤 Di Palma Luciano, esperto portiere classe ’80, ...

anteprima24 : ** #Amorosi, decolla il #Mercato invernale: tris di #Acquisti per puntare ai play-off ** -