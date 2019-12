Ecco che cos’è il DSS | che combina tecnologie 4G e 5G

Sparkling silver : Ecco qualche idea super glam a tema argento : Personalmente, sono una fan dell’argento… e anche dell’oro, dell’oro rosa e del bronzo, se è per questo! Diciamo che il metal, inteso come riflesso luminoso all’interno di un outfit, mi piace. Come fare però per abbinarlo con gusto e da che capi partire? Le sfilate e lo street style ci vengono in aiuto. E un pochino anch’io, con questa mini selezione a tema argento fatta apposta per voi. silver: paillettes Le ...

"Ecco la legge razzista del Pd che favorisce rom e sinti" : Giuseppe De Lorenzo Eugenia Fiore La gestione dei nomadi in Emilia Romagna. Nel 2015 la legge della giunta Bonaccini. Le proteste del centrodestra In teoria la legge regionale voluta dal Pd in Emilia Romagna dovrebbe garantire ai nomadi "parità di trattamento" e assenza di "discriminazione". Nella pratica, però, il piano messo in campo da Bologna a qualcuno sembra piuttosto una "legge razziale che discrimina gli ...

Elisabetta Canalis svela il suo segreto di bellezza : ‘Ecco perché sono in forma a 41 anni…’ [FOTO] : Elisabetta Canalis mostra le gambe su IG Qualche ora fa Elisabetta Canalis ha spiazzato tutti i suoi follower postando uno scatto mozzafiato su Instagram. La soubrette sarda ha mostrato le sue gambe perfette e sensuali messe in evidenza perché indossa un vestito colorato abbastanza corto e ha lo sguardo rivolto allo smartphone. Ma qual’è il […] L'articolo Elisabetta Canalis svela il suo segreto di bellezza: ‘Ecco perché sono in ...

4 Dicembre - Santa Barbara : Ecco la straziante storia della patrona dei Vigili del Fuoco che protegge da fiamme e fulmini : Oggi, 4 Dicembre, si festeggia Santa Barbara, Vergine e Martire, celebrata dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. E’ un giorno di vera e propria festa per tutti i lavoratori impegnati in mestieri nei quali si ha a che fare con esplosivi, Fuoco e materiali pericolosi. Secondo la tradizione religiosa la Santa protegge inoltre dalle morti violente e dai fulmini. Dunque minatori, Vigili del Fuoco, addetti alla preparazione di ...

Sapete perché si prende il tè delle 5? Ecco cosa dice la tradizione inglese : Una delle cose da fare quando si è in viaggio in Inghilterra, per capire al meglio la cultura inglese è quella di prendere il tè delle 5 (afternoon tea). Nella capitale ci sono tantissimi Tea rooms dove ogni giorno è possibile prendere parte alla tradizione sorseggiando svariate qualità di tè da scegliere, il tutto accompagnato da dolcetti. La tradizione inglese ha due tipi di Afternoon tea: il primo è il “low tea” che è ...

Lo ‘stato di salute’ della sanità in Italia : Ecco le regioni che garantiscono le cure nel modo più efficente : Il monitoraggio della Fondazione Gimbe sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) riporta una “inaccettabile” forbice tra le regioni. L’indagine rileva anche come oltre un quarto delle risorse spese per garantire le cure non hanno prodotto servizi. L’indagine riportata da Il Sole 24 Ore evidenzia come oltre un quarto (il 26,3%) delle risorse assegnate negli anni […] L'articolo Lo ‘stato di salute’ della sanità in Italia: ...

Da ChEcco Zalone ad Alessandro Borghi - Ecco il listino 2020 Medusa! : In arrivo tra i nuovi film in uscita al cinema nel 2020 per Medusa: il ritorno di Checco Zalone, di Aldo Giovanni e Giacomo e di Alessandro Borghi. Il listino dei nuovi film del 2020 che Medusa ha appena presentato farà la gioia di tanti spettatori nostrani, perché si prospetta un grande ritorno per alcuni nomi forti della commedia italiana contemporanea, tra cui Checco Zalone, colui che detiene tre su sei delle prime posizioni degli incassi ...

Messi : «Ecco perché Cristiano Ronaldo non ha vinto il Pallone d’Oro» : Reduce dalla vittoria del sesto Pallone d’Oro, Messi ha parlato di Ronaldo: «Quando mi ha raggiunto mi ha fatto un po’ male» In un’intervista per France Football, Lionel Messi ha parlato anche del rivale Cristiano Ronaldo: «Mi piaceva essere l’unico con cinque Palloni d’Oro. Quando Ronaldo mi ha raggiunto, ammetto che mi ha fatto un po’ male, non ero più solo in cima. Ma a quel tempo Cristiano meritava il ...

Striscia la Notizia - Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lasciano il tg satirico di Canale 5 : Ecco quando [FOTO] : Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lasciano la conduzione Dallo scorso settembre dopo il TG5 della Sera, alle 20:40 su Canale 5 viene trasmessa la 32esima stagione di Striscia la Notizia. La prime due settimane di messa in onda del tg satirico di Antonio Ricci sono state condotte dal veterano Ezio Greggio e da Michelle Hunziker. […] L'articolo Striscia la Notizia, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti lasciano il tg satirico di Canale 5: ecco quando ...

Lo ‘stato di salute’ della sanità in Italia : Ecco le regioni che garantiscono le cure : Il monitoraggio della Fondazione Gimbe sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) riporta una “inaccettabile” forbice tra le regioni. L’indagine rileva anche come oltre un quarto delle risorse spese per garantire le cure non hanno prodotto servizi. L’indagine riportata da Il Sole 24 Ore evidenzia come oltre un quarto (il 26,3%) delle risorse assegnate negli anni […] L'articolo Lo ‘stato di salute’ della sanità in Italia: ...

ChEcco Zalone : Tolo Tolo in streaming? La "minaccia" dell'attore : Checco Zalone si prepara a tornare con Tolo Tolo, ma 'minaccia' una collaborazione con Netflix e altre piattaforme streaming: poi rassicura i titolari delle sale cinematografiche. Checco Zalone come Martin Scorsese? L'attore, atteso con il nuovo film Tolo Tolo, ha lasciato intendere una minacciosa collaborazione con le principali piattaforme streaming, tra cui Netflix, Amazon o Apple. Il tutto allo scopo di tenere col fiato sospeso gli esercenti ...

ChEcco Zalone - film “Tolo tolo” - Ecco le prime foto mentre prende in giro degli extracomunitari - ed è subito polemica (FOTO) : Checco Zalone: atteggiamenti razzisti e poco tatto Checco Zalone è stato accusato di essere razzista e di avere atteggiamenti poco carini nei confronti delle persone di colore con le quali lavora. Il suo ultimo film è in calendario per l’1 gennaio, data durante la quale Checco Zalone ritornerà sugli schermi dopo una lunga assenza che […] L'articolo Checco Zalone, film “Tolo tolo”, ecco le prime foto mentre prende in giro degli ...

Cate Blanchett - Mark Ruffalo e gli horror : Ecco il 2020 di Eagle : Eagle Pictures presenta il listino dei nuovi film in uscita al cinema nel 2020: in arrivo Cate Blanchett con Richard Linklater, Mark Ruffalo con Todd Haynes e molti altri! Dopo un 2019 boom grazie a Green Book, la Eagle Pictures ha presentato il listino dei nuovi film in uscita nel 2020, ricco di pellicole per tutti i gusti: si passa dal ritorno di Richard Linklater con Cate Blanchett, quello di Todd Haynes con Mark Ruffalo, ad una strepitosa ...

Milly Carlucci - concorrenti Il Cantante Mascherato : “Ecco chi è la prima…” : Il Cantante Mascherato anticipazioni, Milly Carlucci parla dei concorrenti: “Ecco la prima maschera” Da gennaio 2020 Milly Carlucci sarà la grande protagonista su Rai1 con ben tre programmi. A marzo tornerà la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il longevo talent di ballo Vip che dovrebbe avere Elisa Isoardi, Can Yaman, Giulia Salemi, Jonathan Kashanian e Sandra Milo tra i concorrenti. Milly Carlucci condurrà anche Il Cantante ...