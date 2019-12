notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Attimi di panico a San Liberale di Marcon, in provincia di, dove unpubblico ha presonel pomeriggio del 4 dicembre. L’del mezzo, alimentato a metano, si è per fortuna reso immediatamente conto di quello che stava succedendo ha avuto tutto il tempo per fermarsi e far, che in questo modo non hanno subito alcun danno. Sul posto sono successivamente giunti i Vigili delche hanno provveduto a spegnere l’incendio.predeL’episodio è avvenuto su unActv della linea 9 (l’azienda di trasporto pubblicono) mentre questo percorreva il tragitto da Marcon a Mestre. All’altezza di via Poianon, intorno alle ore 15:45, il conducente del mezzo si è accorto di una nuvola di fumo che stava iniziando a fuoriuscire dall’e ha immediatamente dato l’allarme facendo ...

notizieit : Autobus prende fuoco a #Venezia: autista fa scendere tutti i passeggeri - AnsaVeneto : Autobus si incendia nel veneziano. Nel veneziano, autista li fa scendere mentre mezzo prende fuoco #ANSA - veneziaradiotv : Autobus a metano prende fuoco a Marcon: panico -