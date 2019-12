Mes | Salvini | La nostra posizione è quella dei 5 Stelle

Mes - Matteo Salvini propone di "non votarlo"? Fronda nel M5s - chi vuole schierarsi con la Lega : Matteo Salvini fiuta la brutta aria che tira nel governo. I più arrabbiati con Giuseppe Conte sono i grillini, che accusano il premier di aver sposato le tesi del Pd sul meccanismo europeo di salvataggio. Allora il leader della Lega liscia il pelo agli ex alleati: «Amici del M5s, condivido le vostre

Salvini contro il Mes : “Riforma non emendabile - è da bloccare” : Salvini attacca il Mes dalla sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, per il segretario federale della Lega la riforma è da bloccare. E sulle Sardine… C’è ancora il Meccanismo europeo di Stabilità al centro del dibattito della politica italiana. La maggioranza al governo è in forte contrapposizione. Dopo le parole di Luigi Di Maio dei […] L'articolo Salvini contro il Mes: “Riforma non emendabile, è da bloccare” ...

Mes - Salvini : «Il trattato non è emendabile - è da bloccare» : Sul Mes «noi non abbiamo cambiato posizione rispetto a sette anni, eravamo contro allora siamo contro le modifiche oggi, dal nostro punto di vista il trattato» sul Mes «non è...

Mes - Salvini : “La riforma non è emendabile? Vero - è da bloccare del tutto” : "Dal nostro punto di vista non è questione di emendamenti. La riforma è da bloccare, punto. Per noi è un’esperienza chiusa, che non è utile né modificare né ripetere": Matteo Salvini da Bruxelles torna sul dibattito riguardo al Meccanismo europeo di stabilità e ne approfitta per attaccare il presidente Giuseppe Conte: "La parabola Conte mi sembra sia ormai ovvio che si è conclusa. Ieri al Senato mentre parlava mancavano più di 60 parlamentari ...

Alessandra Ghisleri - sondaggi : "Il Messaggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini premia perché è molto chiaro" : Alessandra Ghisleri, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, analizza i risultati degli ultimi sondaggi alla luce della discussione politica sul Mes: "Il messaggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è stato molto semplice e chiaro per i cittadini, non aiuta elettoralmente i partiti di govern

Claudio Borghi : "Bagnai girò a Salvini e Di Maio la sintesi del Mes. E Matteo disse 'non firmiamo un caz***'" : Claudio Borghi inchioda in diretta a Omnibus su La7 il premier Giuseppe Conte: "Alberto Bagnai girò a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio una sintesi del trattato del Mes. E da qui la risposta di Matteo: 'non firmiamo un cazzo'". Il leghista svela i retroscena della riunione di giugno a Palazzo Chigi s

Salvini e Meloni incalzano Di Maio : 'No all'accordo sul Mes' : La strategia di Salvini e della Meloni è cercare di dare la spallata definitiva al governo giallorosso sul tema sui cui le divergenze, tra il Pd europeista e il M5S (euroscettico, anche se a corrente alternata), sono più sensibili, cioè la riforma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità. Lega e Fratelli d'Italia hanno individuato, più che in Di Maio, sia nei parlamentari pentastellati anti-dimaiani che in quelli ortodossi, le orecchie più ...

Salvini : per noi Mes non è emendabile : 11.59 "Dal nostro punto di vista il Mes non è emendabile, è da bloccare.Per noi è una esperienza chiusa,non è utile cambiarlo né ripetere l'esperienza",ha detto Salvini in conferenza stampa a Bruxelles. "Noi non cambiamo posizione rispetto a 5 mesi fa.Se anche i 5S e alcuni dentro il Pd non cambieranno posizione il problema non si pone, perché nessuno ha il mandato a firmare alcunché". "Su Draghi come presidente della Repubblica rispondo 'why ...

Mes - l'economista e deputato Pd Galli ha alzato il polverone prima di Meloni e Salvini : A sollevare il polverone sul Mes non sono stati Matteo Salvini o Giorgia Meloni, ma un ex deputato del Pd. A ricordarlo è il Tempo: la mossa "inconsapevole" che ha dato il via al caso che potrebbe affondare il premier Conte è stato l'economista Giampaolo Galli, oggi vicedirettore dell'Osservatorio c

Mes - Salvini : ”Conte-Pinocchio scherza con i risparmi degli italiani : M5S la pensa come noi” : Matteo Salvini ha continuato ad attaccare Giuseppe Conte da Anversa sul Mes, spiegando che il presidente si trova ora davanti a un fronte interno, in quanto il Movimento Cinque Stelle la pensa esattamente come i parlamentari del Carroccio. Rilancia poi le manifestazioni di piazza del prossimo fine settimana contro il fondo salva-Stati: "Il futuro dei nostri figli è troppo importante e l'ex avvocato del popolo, il Conte-Pinocchio, arrogante e ...

Mes - la giornalista di Repubblica Cuzzocrea alla Gruber : ‘Ha vinto Salvini su Conte’ : La giornata di lunedì 2 dicembre è stata caratterizzata dal doppio intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima alla Camera e poi in Senato, per fornire la sua versione dei fatti sull’iter di approvazione del Mes, il Fondo Salva Stati messo a punto dall’Unione Europea. Accusato dalle opposizioni di Lega e Fratelli d’Italia persino di aver compiuto il reato di alto tradimento, il Premier ha rigirato le accuse proprio contro ...

Mes - Salvini : nel Governo qualcuno mente : Mes, Salvini:"Chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani e' seduto li', qui ci sono in ballo i risparmi di milioni di italiani"

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva”. L’ex ministro : “Si vergogni” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...