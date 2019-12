Mattino | Ancelotti non voleva i dirigenti del Napoli alla riunione con la squadra

Il Mattino – Mertens ad Ancelotti : “Questa squadra è fatta per il 4-3-3” : Ieri Ancelotti ha incontrato i calciatori del Napoli a Castel Volturno. Quaranta minuti di faccia a faccia durante i quali il tecnico ha esposto le sue ragioni, fatto le sue domande, e puntato sui concetti che aveva più a cuore, tra cui quelli della compattezza e della mentalità. Poi ha lasciato che a parlare fossero i suoi. Hanno parlato Mertens, Koulibaly, Allan, Llorente, Insigne e altri. Tra tutti, scrive il Mattino, Mertens ha fatto una ...

Mattino : «Ancelotti alla squadra : “Volete i metodi duri? E allora si va in ritiro”» : Sul Mattino il racconto dell’incontro di ieri tra Carlo Ancelotti e il Napoli. Il quotidiano ci restituisce l’immagine di un allenatore “offeso”, che parla chiaro con i suoi. Lui da solo con i giocatori, senza altri. Nemmeno il figlio Davide. Il tecnico punta soprattutto su mentalità e compattezza. “Accusa la squadra di non avere una mentalità vincente, di essere priva di personalità e non capisce perché non riesca ...

Monga (Mattino) : «I giocatori del Napoli hanno chiesto ad Ancelotti il 4-3-3 e di allenarsi di più» : I giocatori del Napoli hanno chiesto ad Ancelotti il 4-3-3 e di allenarsi di più. Al Bello del calcio, trasmissione tv di Canale 21, è intervenuto il direttore del Mattino Federico Monga ha fornito alcune indiscrezioni relative al confronto di oggi tra i calciatori del Napoli e Carlo Ancelotti. Secondo il direttore del Mattino, i calciatori hanno chiesti ad Ancelotti di tornare al 4-3-3 (che hanno giocato contro il Bologna fino all’1-1), ...

Il Mattino : guarigione lampo per Insigne. Se non giocherà - sarà per scelta tecnica di Ancelotti : Contro il Bologna torna in campo Insigne. Milik, invece, spera in una convocazione. Ancelotti deciderà oggi, dopo l’allenamento previsto. Intanto, rientra a guidare i compagni il capitano. Il Mattino scrive che “Lorenzo Insigne è guarito alla velocità della luce”. Il dolore al gomito dopo la botta rimediata a San Siro lo ha tenuto fuori dal viaggio a Liverpool. “Ognuno ha la sua soglia del dolore e reagisce agli ...

Mattino : la svolta di Ancelotti promossa a pieni voti. Contro il Liverpool era indispensabile il “catenaccione” : “Il gioco sacrificato sull’altare del risultato. È la via del realismo che ha deciso di intraprendere Carlo Ancelotti per tirar fuori il Napoli (e se stesso) dalla palude”. Lo scrive Pino Taormina sul Mattino. L’unica cosa da fare, del resto, a Liverpool, Contro i campioni di Europa, era coprirsi. “La svolta di Ancelotti è promossa a pieni voti (ed è stata apprezzata anche da De Laurentiis) e non ci sarebbe nulla di male ...

Il Mattino – Ancelotti vara la formula Champions per affrontare il Liverpool : Carlo Ancelotti, formula Champions per affrontare il Liverpool Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare la sfida al Liverpool. Secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il tecnico starebbe pensando di riproporre Nikola Maksimovic da terzino destro (come fatto tante volte lo scorso anno), spostando sulla corsia mancina Giovanni Di Lorenzo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Brescia, Cellino ...

Mattino : Ancelotti solo oggi chiederà spiegazioni alla squadra : Silenzio è stata la parola d’ordine fino ad oggi e non solo perché il presidente De Laurentiis ha imposto il silenzio stampa a tutti, ma soprattutto perché non c’è stato alcun dialogo tra le parti. Ma oggi le cose cambieranno secondo quando scrive il Mattino perché oggi l’allenatore parlerà finalmente alla squadra “Ancelotti solo oggi parlerà alla squadra: ha apprezzato il finale della partita con il Milan ma chiederà ...

Mattino : De Laurentiis ha capito che tra Ancelotti è la squadra non c’è sintonia : Il momento è delicato, il Napoli ha davanti a sé quello che sembra essere a questo punto l’obiettivo principale della stagione, andare avanti in Champions e per questo sono fondamentali le sfide con Liverpool e Genk. Come sottolinea il Mattino il presidente De Laurentiis sta per partire con la sua strategia punitiva nei confronti dei calciatori, ma non ha mai messo in discussione l’allenatore, almeno per il momento. Questo però non ...

Mattino : Ancelotti non rischia nulla - neppure se dovesse perdere a Liverpool : Il braccio di ferro con il presidente De Laurentiis è alle porte. Il patron azzurro ha fatto sapere che non sarà con la squadra a Liverpool per la gara di mercoledì, scrive il Mattino, molto probabilmente per non incontrare i calciatori proprio a ridosso dell’arrivo della comunicazione delle multe con cui ha intenzione di punirli per l’ammutinamento. L’ira del presidente si è avvertita da lontano, forte e chiaro, ma non ha ...

Mattino : i calciatori del Napoli hanno apprezzato le parole di Ancelotti a Rizzoli : Anche il Mattino scrive che i calciatori del Napoli non hanno gradito le parole di Edo De Laurentiis ma le hanno incassate in silenzio. Non vogliono rendere il clima ancora più rovente in un momento così delicato. hanno deciso di non reagire, anche perché nel we il presidente dovrebbe tornare dall’America e sono attese le sanzioni contro la squadra per l’ammutinamento. Ieri, scrive il quotidiano, Ancelotti ha parlato con i suoi ragazzi ...

Mattino : ci sono voluti 20 giorni per ammettere che su Napoli-Atalanta avevano ragione Ancelotti e De Laurentiis : Il tempo della diplomazia è finito, Ancelotti adesso preferisce il muso duro Commenta così il Mattino l’intervento dell’allenatore del Napoli al forum organizzato a Roma tra arbitri e dirigenti dei club di Serie A per fare chiarezza sull’utilizzo della Var. Ancelotti mette alle strette Rizzoli con una domanda diretta, a bruciapelo, ed ottiene un ammissione. «Abbiamo commesso un errore in Napoli-Atalanta» Ci ha messo ...

Mattino : La fuga dal San Paolo è scoppiata dopo l’arrivo di Ancelotti : A nulla è servito il restyling del San Paolo, i nuovi bagni, i sediolini e neanche i maxi-schermi, non sono serviti ad arginare la fuga dei tifosi dall’impianto di Fuorigrotta. Un trend negativo, scrive il Mattino, che dipende da molti fattori la concorrenza delle pay tv, gli orari schizofrenici e una diversa cultura da stadio rispetto agli anni ’80 e ‘90. Neanche la politica di abbassare i prezzi degli abbonamenti ha portato i frutti ...

Mattino : Media retrocessione per il Napoli. Evidenti le responsabilità di Ancelotti : Il Mattino di oggi parla di Media da retrocessione per il Napoli con 3 punti nelle ultime quattro giornate. Evidenti sono le responsabilità dell’allenatore, oltre che dei giocatori che non sono riusciti a dare la scossa auspicata dopo una settimana di veleni Il Napoli è passato dal sogno di poter vincere finalmente qualcosa al lottare per recuperare posizioni in classifica. Una situazione che non ci si sarebbe mai aspettati ad inizio ...

Mattino : Ancelotti porta la squadra in ritiro per ricompattarla : È ritiro fu. Dopo l’ammutinamento della squadra e la sospensione del ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, ieri è arrivata la notizia che la squadra tornerà in ritiro questa sera in vista della gara contro il Genoa. Nulla di eccezionale, si tratta di una sola notte, ma che ha un sapore indubbiamente diverso come scrive oggi il Mattino Certo, si tratta di un ritiro «ordinario» pre partita, ma visti i tempi che corrono, è una ...