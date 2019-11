Mattia Santori leader del movimento delle sardine a Mezz’ora su Rai tre | “Siamo

Mattia Santori : "Se M5s non appoggia Bonaccini fa uno sgarbo politico" : Rimbomba il suono del nautofono nella grande piazza Cavour piena di Sardine. E non è un caso. “Per noi, qui a Rimini, è un simbolo. È il segnale che si usa in mare quando c’è la nebbia, quando non si riesce a vedere il faro”. Enrico, un signore di mezza età arrivato nel cuore della Romagna da Santarcangelo, la racconta così: “Speriamo che chi si è perso nella nebbia riesca ...

Sardine - Mattia Santori da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più svela qual è il loro scopo : "Noi anticorpi e..." : Mattia Santori, leader delle Sardine, è stato ospite del programma di Lucia Annunziata Mezz'ora in più, su Rai tre. "Non ci facciamo domande sul futuro perché il presente è abbastanza denso, il nostro obiettivo ora è riempire le piazze di persone reali", ha detto durante l'intervista. E, ha sottolin

Mattia Santori - portavoce delle Sardine : "Non siamo un movimento politico - siamo degli anticorpi" : “Il nostro è un ruolo di anticorpi. siamo più un anticorpo che un movimento politico”. Così Mattia Santori, portavoce del movimento delle Sardine in collegamento con Mezz’ora in più in onda su Rai3, spiegando che questo è accaduto come reazione legata al territorio bolognese, dove sono andati in piazza per la prima volta.“Lì ci siamo sentiti invasi da un discorso politico basato ...

Sardine - Mattia Santori e il sondaggio di Piazzapulita : "Siamo il principale nemico di Salvini" : "Chi è il principale nemico di Matteo Salvini?". Il sondaggio di Piazzapulita, nella puntata tutta dedicata (o quasi) alle Sardine, non poteva che essere scontata: le Sardine, appunto. In studio da Corrado Formigli ci sono Mattia Santori, l'organizzatore della prima manifestazione in piazza Maggiore

Sardine - Mattia Santori a Salvini : "Abbiamo imparato il tuo lavoro in sei giorni" : “Noi abbiamo imparato a fare il tuo lavoro in sei giorni: ora prova tu a fare il nostro, a stare in una classe con bambini disabili, impegnarsi per i diritti, fare i lavoretti… è questa l’Italia reale, che fa appassionare le persone. Questa è la realtà: ci restituite una politica altrettanto seria?”. Così Mattia Santori, rappresentante del movimento delle “Sardine”, si rivolge al ...

Alessandro Sallusti zittisce la sardina Mattia Santori a DiMartedì : "Questo lasciatelo dire ai grandi" : "lasciatelo dire ai grandi". Alessandro Sallusti, ospite di DiMartedì, affronta Mattia Santori, il leader delle "sardine" nate a Bologna giovedì scorso e ormai fenomeno nazionale. Il volto giovane degli anti-Salvini, ormai corteggiato dai partiti di sinistra e volto noto nei talk tv, viene riportato

Mattia Santori - il vero volto delle sardine a Omnibus : "Salvini - macchina del fango". Pronto per candidarsi : Da attivista in piazza a piazzista in tv. Mattia Santori, organizzatore delle sardine di piazza Maggiore a Bologna, nel giro di pochi giorni è diventato il nuovo volto televisivo degli anti-Salvini di tutta Italia, corteggiatissimo dal Pd. E c'è chi già sospetta una imminente discesa in campo, in qu

Pietro Senaldi contro la sardina Mattia Santori : "Perché tiri in ballo Libero? Sei stato tu" : "Perché tiri in ballo Libero?". Pietro Senaldi, in collegamento con L'aria che tira, ribatte colpo su colpo alle accuse di Mattia Santori, il capo delle "sardine" che ha portato migliaia di persone in piazza Maggiore giovedì scorso contro Matteo Salvini. Leggi anche: "Chi c'è dietro le sardine". Al

Sardine - Mattia Santori in imbarazzo. La Merlino : "Che rapporti hai con Romano Prodi?" : "In che rapporti sei con Romano Prodi?". Myrta Merlino affronta così Mattia Santori, la "sardina" che ha organizzato la mobilitazione degli anti-Salvini in piazza Maggiore. Una partecipazione di massa, qualcuno parla di 12mila persone, che ha fatto sospettare un coinvolgimento di qualche politico di

Mattia Santori - ideatore delle sardine bolognesi - scrive per Energia fondata da Alberto Clò e Romano Prodi : Mattia Santori, il fondatore delle sardine bolognesi che hanno lanciato il guanto di sfida a Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, scrive per Energia. Si tratta di una rivista trimestrale di divulgazione scientifica curata dalla società di ricerca Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche, fondato dall’ex ministro Alberto Clò e dall’ex premier Romano Prodi. Lo riporta il quotidiano la ...

Le "sardine" registrano il marchio. Mattia Santori : "Siamo nati con un sms" : La folla di Bologna, a Piazza Maggiore. Poi domani sera a Modena, dove servirà una piazza più grande di Piazza Mazzini, probabilmente Piazza Matteotti. Il 30 novembre a Firenze. “Siamo subissati di richieste” dice Mattia Santori, 32 anni, al Corriere della Sera. Parla come portavoce dei quattro ragazzi che hanno lanciato il flash mob delle sardine, un’idea nata “con un sms” che sta diventando qualcosa ...