LIVE MotoGP | Test Jerez 2019 in DIRETTA | 25 novembre | day-1 Vinales davanti | Marquez 6°

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05: Riprendono la via della pistae Quartararo, nel frattempo. 16.02: A poco meno di due ore dalla conclusione di questa prima giornata di, la classifica aggiornata dei tempi: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:37.187 2 20 F. QUARTARARO +0.700 3 36 J. MIR +0.825 4 42 A. RINS +0.999 5 21 F. MORBIDELLI +1.027 6 93 M.+1.040 7 44 P. ESPARGARO +1.161 8 4 A. DOVIZIOSO +1.287 9 43 J. MILLER +1.305 10 41 A. ESPARGARO +1.313 16.00: Tante cadute in questa sessione. Pista che offre poco grip ai piloti? La domanda sorge spontanea. 15.57: Nel frattempo arrivano notizie confortanti su Lecuona, dal profilo twitter del Team Tech3: Small crash, but rider ok and ready to continue ✊

SkySportMotoGP : ? Niente #JerezTest per @PeccoBagnaia ?? Ecco quando tornerà in azione LIVE ? - zazoomnews : LIVE MotoGP Test Jerez 2019 in DIRETTA: 25 novembre day-1. Vinales comanda Marquez cade Dovizioso 8° Rossi 14° -… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Jerez 2019 in DIRETTA: 25 novembre day-1. Vinales comanda Marquez 6° torna in pista Dovizioso 8° R… -