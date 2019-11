Femminicidi e violenza di genere in netto aumento Nel 2018 uccise 142 donne

Femminicidi - nel 2018 uccise 142 donne. In aumento le denunce per violenza sessuale - stalking e maltrattamenti in famiglia : Tre donne ammazzate ogni settimana per un totale di 142 Femminicidi solo nel 2018. Sono questi i casi registrati dal rapporto Eures per l’anno passato: uno in più rispetto al 2017 e non si è mai avuto una percentuale così alta di vittime femminili (40,3%). Nel 32,8 per cento dei casi il movente dichiarato sono “gelosia e possesso” e sono bene 119 (85,1%) le donne uccise in famiglia. Risultano anche in aumento le denunce per ...

Violenza sulle donne - Carrefour espone maglietta choc che incita al Femminicidio : il Pd chiede di ritirarla : Su una maglietta con sfondo blu, in vendita nei supermercati Carrefour, è stampata un'immagine stilizzata di una coppia, un uomo e una donna, che discutono animatamente. Lei, come indicato dal disegno, urla a voce alta nell'orecchio di lui. La scena è divisa in due parti e nella seconda vignetta si vede la figura femminile precipitare fuori dal riquadro, come cadesse da una finestra, spinta dal compagno. Sotto la didascalia, in inglese che dice ...

