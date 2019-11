Maltempo in Val Pusteria | deraglia treno a causa di una frana sui binari | circolazione in

Maltempo - Alto Adige in ginocchio sotto la neve : valanghe come colate di lava - interi villaggi devastati : Non è solo Venezia piegata dal Maltempo. Mentre la Laguna è sommersa dall'acqua alta, con perle architettoniche corrose dal sale marino e la Toscana è in allerta per la piena del fiume Arno (Pisa è la città più in apprensione), in Alto Adige interi paesini di montagna sono stati sconvolti da neve e

Maltempo - frana in Val Pusteria : deraglia un treno. Nessun ferito : Il Maltempo che sta colpendo in queste ore tutta la Pensola da nord a sud non ha risparmiato la Val Pusteria, tra l'Alto Adige e il Tirolo. Una frana ha fatto deragliare un treno all'altezza di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Il treno era partito da Fortezza, diretto a Brunico. La Val Pusteria risulta attualmente isolata. Sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: la strada statale tra San Sigismondo ...

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero

Maltempo - Coldiretti : danni all’agricoltura in Val di Cecina : “Al momento la situazione piu’ difficile riguarda la Val di Cecina, dove l’esondazione in piu’ punti del fiume Cecina ha coinvolto diversi campi coltivati”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che ci sono “numerose aziende completamente sott’acqua a Ponteginori, frazione del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa): almeno cinque di loro da anni inviano regolarmente richieste agli enti per la ...

Maltempo : chiusa per neve la SS659 “delle Valli Antigorio e Formazza” : chiusa al traffico la SS659 “delle Valli Antigorio e Formazza” tra località Canza e Riale, nel territorio comunale di Formazza, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per il distacco di alcuni cumuli nevosi in carreggiata. Il divieto di transito è istituito per tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia tra i km 36,600 (frazione Canza) e 41,700 (Riale). L'articolo Maltempo: chiusa per neve la SS659 “delle ...

Il Maltempo non dà tregua : valanga in Val Martello - allerta in Toscana : Giorgia Baroncini Da Nord a Sud il Paese è nella morsa del maltempo. valanga e strade chiuse in Alto Adige, al Centro i fiumi sono sorvegliati speciali. Grave un giovane a Roma Non vuole concedere alcuna tregua il maltempo che da giorni si sta abbattendo su tutta Italia. Da Nord a Sud neve e piogge stanno creando forti disagi con le città che stanno vivendo giornate di vera emergenza. Nelle prossime ore, ha annunciato Luigi Di Maio, ...

Maltempo a Firenze : Arno in piena a Incisa Valdarno : Il Maltempo che sta imperversando su varie parti della Penisola colpisce anche la Toscana. Il fiume Arno ha raggiunto il colmo di piena a Incisa ValdArno (Firenze) intorno alle 11 di oggi, con una portata di 1.500 metri cubi al secondo. A renderlo noto è la protezione civile, confermando sostanzialmente le previsioni. Per le 12 previsto picco prossimo o di poco inferiore al livello due di criticità (5,50 metri) alla stazione di rilevamento ...

Maltempo - caos neve in Alto Adige. Valanga tra le case in Val Martello : il video : In val Martello, alle 8.50 di domenica mattina, una Valanga si è abbattuta su una zona abitata. La Valanga ha danneggiato alcune case e sono in corso verifiche di eventuali dispersi. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare. Si tratta della cosiddetta Valanga ‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta ...

Il Maltempo flagella l'Italia : valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

Maltempo : riaperto tratto dell’A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma : Sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. Il tratto era stato chiuso nelle prime ore del mattino per consentire attività di pulizia e ripristino del piano viabile interessato dall’intenso nubifragio notturno che, accompagnato da forti raffiche di vento, in prossimità del km 345, ha portato numerosi detriti insieme ad alcuni alberi provenienti dall’adiacente ...

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : valanga in Val Martello - chiusi passi e strade montane : Intense nevicate in Trentino Alto Adige. In Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come ...